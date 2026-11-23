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Un bene sottratto alla camorra che diventa un luogo di crescita, educazione e futuro per i più piccoli. È in programma il prossimo 17 dicembre l’inaugurazione ufficiale dell’asilo nido comunale di piazzale Dalla Chiesa, gestito dalla Cooperativa Giglio di Giovanni Tagliaferri e realizzato all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Un appuntamento dal forte valore simbolico e istituzionale, che arriva però a oltre un anno dall’effettiva apertura della struttura. L’asilo, infatti, è già operativo da più di dodici mesi e accoglie attualmente una quarantina di bambini, offrendo un importante servizio alle famiglie del territorio.

La cerimonia ufficiale si terrà alla presenza dei commissari straordinari che guidano il Comune di Marano, in un momento che intende sancire pubblicamente l’importanza di un progetto che coniuga servizi per l’infanzia, sostegno alle famiglie e riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Il percorso che ha portato alla realizzazione dell’asilo, tuttavia, è stato tutt’altro che semplice. L’opera ha dovuto fare i conti con una lunga stagione di peripezie burocratiche, ritardi e ostacoli che ne hanno rallentato enormemente il completamento. Una vicenda segnata dalle difficoltà maturate durante le precedenti amministrazioni e da una gestione amministrativa che ha accumulato ritardi pesanti, prima che il progetto potesse finalmente tradursi in un servizio concreto.

Oggi, al di là dei tempi interminabili che hanno accompagnato la sua realizzazione, l’asilo nido rappresenta una realtà funzionante e un presidio importante per la comunità.













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