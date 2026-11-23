Condividi

Visite: 21

43 Visite

La guerra in Ucraina si estende oltre il fronte. Meduza e Mediazona stimano oltre 700mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione, mentre Zelensky rivendica l’attacco contro due navi russe al largo della Libia, alimentando i timori italiani di un’escalation nel Mediterraneo. Sul piano diplomatico Mosca annuncia nuovi colloqui trilaterali con Washington e Kiev e si dice pronta a dialogare con gli europei. Bruxelles, intanto, presenta il 22esimo pacchetto di sanzioni contro il Cremlino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti