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Dopo un mese di lavori per il rifacimento della pista di atterraggio – così come programmato –Gesac, società di gestione dell’aeroporto di Napoli, annuncia la riapertura di Capodichino con una cerimonia lunedì 30 novembre, dalle 17.30. Titolo dell’incontro, riservato ad ospiti ed autorità, è “Napoli riparte, il mondo ritorna”.

“Dopo trenta giorni di intensi lavori, la pista torna a illuminarsi”, si legge. Alle 18.30 è prevista l’accensione delle luci della pista di volo, mentre alle 19 è in programma l’atterraggio e il rientro alla base dei primi aeromobili. La piena funzionalità dello scalo napoletano è fissata a martedì 1 dicembre.













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