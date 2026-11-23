Parole dello scorso settembre, che unite alle voci di un possibile addio di KDB, hanno infiammato i tifosi napoletani, che hanno preso d’assalto il feed Instagram della moglie di De Bruyne con commenti al veleno. Attacchi e speculazioni che il belga non ha per nulla gradito: “Mi hanno dato fastidio le voci che sono uscite per un’intervista di mia moglie che nessuno ha letto bene, ho visto foto di casa mia sui giornali, cose che mi hanno dato fastidio, parole male interpretate. Voi non conoscete la mia vita. Non avete diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stato sgradevole per me e per mia moglie”.