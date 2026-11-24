La nuova alleanza tra vecchi camorristi per interrompere l’egemonia del cartello imposta dagli Amato-Pagano nel quartiere Scampia a Napoli. La polizia ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro indagati della zona di Scampia gravemente indiziati del reato di associazione di stampo mafioso.

Una nuova alleanza tra “vecchi camorristi”, finalizzata a ricondurre il controllo di alcuni dei principali rioni di Scampia, quali sono le aree cosiddette dei Sette palazzi, dello Chalet Baku e dell’Oasi del Buon Pastore, sotto l’egida di storiche famiglie delle quali gli indagati costituirebbero il vertice indiscusso.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli con il coordinamento della Dda, hanno riguardato il gruppo criminale facente delle famiglie Cifariello-Cancello-Raia che, scardinando la storica egemonia del clan Amato-Pagano sul territorio del quartiere di Scampia, imponendosi nella gestione delle principali attività illegali. Un anno fa erano state arrestate sette persone, indagate per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. Quella prima parte di indagine aveva, infatti, avuto ad oggetto la vicenda di una famiglia del quartiere Scampia che sarebbe stata violentemente cacciata dalla sua abitazione da esponenti del gruppo camorristico.