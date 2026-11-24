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“Nemmeno io so come è successo tutto questo, sto cecando di sperare sia un sogno tutto questo, ma purtroppo non l’ho è”. A parlare, anzi a scrivere, è Alessio Tucci, sotto processo a Napoli, dinnanzi ai giudici della Corte di assise, per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025, in un casolare abbandonato di Afragola. Tucci, ormai reo confesso, alla fine di luglio 2025 ha inviato ai suoi amici una missiva scritta a mano con la quale ammette il grave gesto compiuto e già profila tempi lunghi per la sua vicenda.

L’esistenza della lettera è emersa dall’analisi delle conversazioni in chat trovate sui cellulari degli amici di Alessio Tucci, chiesta dall’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia Carbonaro.

Oggi, intanto, al processo in corso davanti alla Corte di assise, saranno ascoltati la criminologa Roberta Bruzzone, consulente di parte della famiglia Carbonaro, incaricato dall’avvocato Sergio Pisani di dare risposta a otto quesiti, e Marcello Carbonaro, il papà di Martina.

L’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina, ha chiesto degli accertamenti informatici sui telefoni degli amici dell’imputato dai quali è emerso che Alessio Tucci, dopo avere confessato l’omicidio della ex fidanzata, aveva inviato loro una lettera.













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