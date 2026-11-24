Condividi

Visite: 46

50 Visite

Prima il maltempo, poi il freddo per un anticipo di inverno in Italia in una settimana che, secondo le previsioni meteo, si profila movimentata da Nord a Sud. L’evoluzione attesa “vedrà prima il ritorno delle piogge abbondanti e di copiose nevicate sull’arco alpino, seguite, poi, da un deciso calo delle temperature – spiega all’Adnkronos Lorenzo Tedici meteorologo responsabile media de ‘iLMeteo.it‘ -. Dopo un lunedì caratterizzato da forti venti di Maestrale al Centro-Sud, mareggiate sulle coste esposte e gli ultimi piovaschi sul basso Tirreno, la situazione tornerà a peggiorare con l’avvicinamento di un nuovo fronte al Nord-Ovest e deboli nevicate fino a 800 metri in Piemonte”.

Piogge intense e neve tra domani e giovedì sulle Alpi

“Il clou del maltempo si concentrerà tra mercoledì e giovedì – sottolinea Tedici -, quando un’intensa perturbazione atlantica investirà il Settentrione e il versante tirrenico fino alla Calabria, accompagnata da forti venti in rotazione dai quadranti meridionali a quelli settentrionali. Le precipitazioni risulteranno particolarmente abbondanti su Liguria, Toscana, Friuli, Lazio e Campania, mentre sulle Alpi cadranno fino a 70-80 centimetri di neve fresca in quarantotto ore, localmente, fino i 1000 metri di quota”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti