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Dopo settimane di tensioni e difficoltà legate al sequestro dei conti della società Marano Ambiente, arriva finalmente una notizia positiva per i lavoratori dell’igiene urbana.

Dopo diversi incontri e interlocuzioni in Prefettura, il Comune si farà carico anche questo mese del pagamento degli stipendi agli operatori ecologici. I bonifici partiranno lunedì e le somme saranno disponibili sui conti correnti dei dipendenti nella giornata di martedì.

Una soluzione che scongiura, almeno nell’immediato, ulteriori ritardi nel pagamento delle retribuzioni. Lo stato di agitazione, tuttavia, permane.

Resta però aperta la questione delle mensilità di dicembre e delle tredicesime, sulle quali al momento non ci sono certezze. Intanto si attende il via libera del giudice alla rescissione del contratto tra il Comune e Marano Ambiente, passaggio fondamentale per definire il futuro del servizio di igiene urbana.

Per i netturbini, dunque, una boccata d’ossigeno, ma la vertenza è tutt’altro che conclusa.













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