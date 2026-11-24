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Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a via Nuova Marina nel quartiere Mercato. Poco prima un 36enne di origini nigeriane irregolare sul territorio nazionale aveva – per motivi ancora non chiari – aggredito un suo connazionale 32enne con dei cocci di bottiglia.

Il 32enne, regolare sul territorio, è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale Pellegrini in prognosi riservata con ferite al volto e all’addome.

I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio il 36enne e lo hanno trasferito in carcere.













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