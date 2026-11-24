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Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata coordinata dal Procuratore Nunzio Fragliasso nei confronti di 32 persone fisiche, sottoposte a indagini per i reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere ), 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in.atti pubblici) e 648-ter I (autoriciclaggio) del codice penale, per complessivi 46 reati, commessi negli anni 2022-2025.

In particolare, il provvedimento di sequestro ha ad oggetto 14 società di capitali, 13 delle quali nel tempo si sono avvicendate nella gestione di 6 istituti scolastici di secondo grado paritari, siti nell’area oplontina e nell’area vesuviana, nonché i relativi plessi scolastici.

Gli istituti finiti sotto sequestro

Segnatamente, le società sottoposte a sequestro sono: Istituti Dante Aligheri s.r.l.s, Istituto paritario Massimo Troisi s.r.l. e Istituto scolastico San Francesco s.r.l.s., con sede a Torre Annunziata; New Tito Lucrezio Caro s.r.l., Istituto Paritario Maria Callas s.r.l.s. e AMACR s.r.l.s., con sede a Boscoreale; Centro Scolastico Magnum s.r.l.s., con sede a Poggiomarino; Istituti scolastici Paolo Costa s.r.l., Istituto scolastico Paolo Borsellino s.r.l.s., Istituti Ottaviano Augusto s.r.l.s., Istituto paritario Frida Khalo s.r.l.s., Centro scolastico Elsa Morante s.r.l., Centro scolastico Alda Merini s.r.l. e Centro Scolastico Grazia Deledda s.r.l.s., con sede a Ottaviano.

Disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati per cui si procede, per un ammontare complessivo pari a circa 7 milioni di euro (€ 6.937.663), nonché di un’autovettura di grossa cilindrata intestata a uno dei menzionati istituti scolastici, del valore di 168.000 euro, per gli inquirenti acquistata con i proventi delle condotte illecite.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura ed espletate dalle Fiamme Gialle oplontine, hanno inizialmente riguardato anomalie relative alle posizioni lavorative del personale non docente e al numero di studenti di un istituto scolastico paritario di Boscoreale, nonché alla genuinità dei titoli di studio dallo stesso rilasciati.

“I successivi sviluppi investigativi – spiegano gli inquirenti – hanno consentito di far emergere, con elevata probabilità, un collaudato e diffuso sistema illecito, facente capo a membri della stessa famiglia, finalizzato, dietro corresponsione di somme di denaro, al rilascio di diplomi scolastici (circa 5.900 nell’ultimo quadriennio) a studenti di tutta Italia, consentendo loro di superare gli esami di Stato senza frequentare neppure un giorno di scuola.

A tal fine, gli indagati avrebbero costituito, nel tempo, diverse società, che si sono susseguite nella gestione dei relativi istituti scolastici paritari, accreditandosi progressivamente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, allorquando i precedenti istituti scolastici perdevano i requisiti per la parità scolastica.

Inoltre, la predetta organizzazione avrebbe certificato, falsamente, numerosi rapporti di lavoro relativi a personale docente e A.T.A, al fine di consentire loro l’indebita maturazione di punteggi da inserire nelle rispettive graduatorie di merito della Scuola pubblica”.

Si è proceduto al sequestro in via d’urgenza perché gli inquirenti hanno ravvisato la necessità di evitare “con assoluta immediatezza”, che la libera disponibilità, in capo agli indagati, degli istituti scolastici paritari coinvolti e dei locali utilizzati per le dichiarate attività didattiche, determinasse l’ulteriore rilascio di migliaia di diplomi scolastici tramite l’avvio di nuovi corsi scolastici.













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