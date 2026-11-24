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L’Amministrazione comunale promuove un programma di iniziative dedicate ai bambini, alle famiglie e all’intera comunità, con appuntamenti in diverse zone del territorio per vivere insieme la magia delle festività.

In vista delle prossime festività natalizie, infatti, l’Amministrazione comunale di Marano di Napoli anche quest’anno ha programmato una serie di iniziative ed eventi dedicati in particolare ai bambini e alle loro famiglie, con l’obiettivo di contribuire a creare in città un clima di festa, gioia e serenità.

Il programma prevede momenti di intrattenimento e animazione per i più piccoli, con giochi, attività e occasioni di divertimento pensate per accompagnare le giornate natalizie e regalare ai bambini momenti di spensieratezza. Non mancheranno inoltre sfilate e appuntamenti itineranti, capaci di animare le strade e le piazze della città, coinvolgendo cittadini, famiglie e visitatori in un’atmosfera festosa e partecipata.

A rendere ancora più suggestivo il calendario delle iniziative sarà anche un concerto Gospel, pensato per offrire alla cittadinanza momenti di musica, emozione e condivisione, nel segno della tradizione e dello spirito natalizio.

Il Natale rappresenta un momento speciale dell’anno, capace di richiamare valori importanti quali la solidarietà, la vicinanza, la condivisione e l’attenzione verso gli altri. È con questo spirito che sono state pensate le iniziative in programma, che vedranno anche la partecipazione e la collaborazione di alcune associazioni locali, il cui contributo rappresenta una preziosa risorsa per la vita della comunità.

Gli appuntamenti saranno distribuiti in più aree della città, coinvolgendo sia il centro sia le zone periferiche. Le iniziative interesseranno, tra gli altri, piazza della Pace, piazza Escrivà, piazza Libera, la Villa comunale Ciaurro, via Merolla, corso Europa e piazzetta San Castrese, nella volontà di raggiungere e coinvolgere cittadini di tutte le zone del territorio, offrendo a tutti, e soprattutto ai più piccoli, occasioni di incontro, divertimento e partecipazione.

L’intento è quello di rendere le prossime festività un momento da vivere insieme, restituendo alle strade e alle piazze della città un’atmosfera di festa e favorendo occasioni di aggregazione per le famiglie, i bambini e l’intera comunità. Giochi, sfilate, musica e spettacoli contribuiranno a creare un calendario variegato, capace di coinvolgere diverse fasce d’età e di valorizzare gli spazi cittadini come luoghi di incontro e socialità.

L’Amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle iniziative che saranno realizzate, con l’auspicio che il Natale possa essere, per tutti, un’occasione di serenità, di rinnovata fiducia e di condivisione.













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