93 Visite
I finanzieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip di Santa Maria Capua Vetere per un ammontare di oltre 10 milioni di euro, originariamente richiesti dalla procura nella misura di oltre 38 milioni, poi rideterminati dal tribunale del Riesame.
I fatti riguardano un’ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi. Le indagini, coordinate dal procuratore Pierpaolo Bruni, hanno accertato la generazione illecita di crediti d’imposta riconducibili al Superbonus 110% su interi palazzi e condomini abusivi a Castel Volturno, sul litorale domitio.