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Lettera al Direttore

Gentile Direttore,

come avevo anticipato, tra le iniziative e gli eventi programmati per le festività natalizie a Marano sembra essere stato completamente dimenticato il corso Umberto. Una scelta che auspico possa essere rivista e modificata, perché lasciare fuori una delle principali arterie commerciali della città significa penalizzare ulteriormente le piccole attività che, tra mille difficoltà, continuano a resistere.

Parliamo di commercianti che ogni giorno tengono aperte le proprie saracinesche, affrontando costi sempre più elevati e una situazione economica tutt’altro che semplice. Imprese che negli anni non si sono mai tirate indietro, contribuendo di tasca propria all’organizzazione di eventi, momenti di animazione e luminarie per rendere Marano più viva e accogliente durante le festività.

Non solo. Sono gli stessi commercianti che, ogni mattina, spesso provvedono autonomamente a spazzare i marciapiedi comunali davanti alle proprie attività e che, in occasione delle alluvioni, si ritrovano persino a rimuovere fango e detriti dalle strade, supplendo in molti casi alle carenze degli interventi pubblici.

E oggi, dopo tutto questo impegno e questi sacrifici, il corso Umberto viene escluso dalle iniziative natalizie?

È una decisione che lascia amarezza e che rischia di dare il colpo di grazia a quelle piccole imprese che rappresentano una parte importante del tessuto economico e sociale di Marano.

Il Natale dovrebbe essere un’occasione di partecipazione, condivisione e rilancio per tutto il territorio, non un’opportunità riservata soltanto ad alcune zone della città. Ogni strada commerciale merita attenzione e ogni commerciante dovrebbe sentirsi parte di un progetto comune.

Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di rivedere il programma e di inserire anche il corso Umberto nelle iniziative natalizie, con eventi, animazione e illuminazione adeguati.

Non chiediamo privilegi, ma attenzione, rispetto e pari opportunità. Perché le attività commerciali non possono essere ricordate soltanto quando c’è bisogno del loro contributo, per poi essere dimenticate quando arriva il momento di distribuire le iniziative.

Marano ha bisogno di un Natale che coinvolga tutta la città, senza lasciare indietro nessuno.

Un commerciante del corso Umberto













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