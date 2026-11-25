Dalle presunte apparizioni del demonio alla paura di diventare un uomo arrogante e manipolatore: gli scritti privati di Bergoglio restituiscono il ritratto di un Pontefice tormentato dalle proprie contraddizioni. Ma il racconto del suo mondo interiore apre anche interrogativi sul rapporto tra spiritualità, autorità e governo della Chiesa.

CITTÀ DEL VATICANO – Dietro l’immagine pubblica di Papa Francesco, il Pontefice che aveva promesso di portare la Chiesa verso le periferie del mondo, si nascondeva una personalità molto più complessa e contraddittoria di quanto apparisse. A rivelarlo sono le pagine del suo diario personale, scritto per oltre trent’anni su una vecchia agenda e oggi pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana in un volume curato dal cardinale argentino Víctor Manuel Fernández.

Ne emerge il ritratto di un uomo attraversato da paure, crisi spirituali, angosce e continui esami di coscienza. Un Bergoglio che temeva il demonio, interrogava continuamente sé stesso e arrivava a descriversi con parole durissime: «Arrogante, autosufficiente, cinico e bugiardo su sé stesso».

Un’autocritica che colpisce soprattutto se confrontata con il suo stile di governo. Francesco è stato spesso criticato per decisioni improvvise, accentramento del potere, scarsa disponibilità al compromesso e modalità di gestione che hanno provocato tensioni profonde all’interno della Curia. E proprio qui emerge una delle contraddizioni più interessanti del suo pontificato: un uomo che temeva di esercitare il potere in maniera autoritaria, ma che non sempre ha evitato di farlo.

Il demonio nelle pagine private di Francesco

Tra i passaggi più sorprendenti del diario ci sono quelli dedicati alla presenza del demonio. Non semplici riflessioni teologiche, ma racconti nei quali Bergoglio descrive esperienze vissute come manifestazioni concrete del Maligno.

Il 24 gennaio 2021 annotava: «Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia». In altre pagine raccontava tre episodi nei quali riteneva di averne riconosciuto persino il volto.

Il primo risaliva a circa quindici anni prima: «L’ho visto dal finestrino della macchina. Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti». In un’altra occasione, durante una celebrazione, avrebbe incrociato uno sguardo «con occhi di fuoco».

Ancora più impressionante la testimonianza del 7 giugno 2018. Francesco raccontava di avere visto, prima di addormentarsi, «l’ingresso dell’inferno». Una visione che lo avrebbe terrorizzato al punto da spingerlo ad afferrare il Rosario «come arma».

Il 25 novembre dello stesso anno scriveva inoltre di avere «sentito chiaramente la voce del diavolo».

Sono esperienze che il lettore può interpretare soltanto attraverso il contesto della spiritualità ignaziana e della particolare sensibilità religiosa del Pontefice. Resta tuttavia sorprendente trovare simili annotazioni nelle carte private di un Papa che, per dodici anni, ha rappresentato il vertice della Chiesa cattolica.

Il potere e la contraddizione del pontificato

Ma forse il capitolo più politicamente significativo del diario è quello dedicato all’esercizio dell’autorità.

Bergoglio sembrava particolarmente preoccupato dalla possibilità di trasformarsi in un uomo capace di manipolare gli altri, condizionarne le scelte e utilizzare il proprio ruolo per imporre la propria volontà.

Nel gennaio 2021 evocava «l’immagine del burattinaio che conosce bene il suo mestiere». Nel dicembre 2022 tornava sullo stesso timore, mettendosi in guardia dal rischio di diventare qualcuno «che usa gli altri come burattini».

Parole che assumono un significato particolare se rapportate al suo governo della Chiesa. Il pontificato di Francesco non è stato infatti privo di decisioni contestate, tensioni interne e accuse di gestione accentratrice. La sua capacità di imporre cambiamenti e di intervenire direttamente nelle dinamiche della Curia ha spesso alimentato malumori e divisioni.

Il diario dimostra che Bergoglio era consapevole del pericolo rappresentato dal potere. Non dimostra, però, che sia sempre riuscito a sottrarsi a quella tentazione. Ed è proprio questa distanza tra ciò che temeva di diventare e il modo in cui talvolta è stato percepito il suo governo a rendere queste pagine particolarmente significative.

Gli abusi e le crisi personali

Il periodo più difficile, secondo la ricostruzione di Fernández, sarebbe stato quello compreso tra il 2021 e il 2022. Francesco attraversava problemi di salute, tensioni nella gestione della Chiesa e una fase di profonda sofferenza spirituale, aggravata anche dalle conseguenze della crisi degli abusi in Cile.

Una vicenda delicata, nella quale il Pontefice aveva dovuto confrontarsi con le critiche ricevute per la propria gestione iniziale della questione e con la necessità di rivedere alcune valutazioni.

Nel diario compaiono espressioni come «aridità e desolazione», che restituiscono il quadro di una persona in difficoltà, incapace in alcuni momenti di trovare serenità.

Il 30 dicembre 2022 rappresentò, secondo Fernández, un momento di svolta e di ritrovata pacificazione interiore.

Un diario da leggere anche con spirito critico

La pubblicazione degli scritti pone però una questione importante: quanto del Bergoglio autentico emerge da queste pagine e quanto, invece, è il risultato di una selezione editoriale?

Non si tratta infatti del diario integrale. Fernández ha scelto i passaggi da pubblicare, ha eliminato nomi e riferimenti riservati e ha escluso alcune questioni considerate delicate. Una scelta legittima sotto il profilo della riservatezza, ma che impedisce al pubblico di avere una visione completa e indipendente del materiale.

C’è poi un elemento da non sottovalutare: il curatore è stato uno stretto collaboratore di Francesco e oggi è anche l’interprete delle sue annotazioni. Una circostanza che rende ancora più necessaria una lettura attenta e non acritica.

Il risultato è comunque un documento di grande interesse, perché mostra un Papa lontano dall’immagine pubblica costruita durante il pontificato. Un uomo tormentato, talvolta impaurito, consapevole delle proprie fragilità e profondamente preoccupato dalla possibilità di abusare della propria autorità.

Ma l’autocritica, da sola, non equivale alla responsabilità. Riconoscere il rischio di diventare autoritari non significa necessariamente aver evitato di esserlo. E interrogarsi sulle proprie debolezze non cancella le conseguenze delle decisioni assunte.

È forse questa la lettura più interessante delle pagine di Francesco: non il ritratto agiografico di un Papa tormentato dal demonio, ma la testimonianza di un pontificato attraversato da contraddizioni profonde, che meritano di essere analizzate senza indulgenza e senza pregiudizi.