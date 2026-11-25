Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, prende una posizione netta contro l’ipotesi di una nuova sanatoria edilizia, attualmente al centro del dibattito sulla legge di bilancio. «Sono rimasto scandalizzato, sono saltato dalla sedia. Non si può sanare ciò che mette in pericolo la vita delle persone», ha dichiarato nel corso di un’intervista.

Gratteri ha ribadito la necessità di proseguire senza tentennamenti nella lotta all’abusivismo edilizio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico e vulcanico. «Abbiamo più che raddoppiato le demolizioni nei Campi Flegrei e a Ischia. Su questo ho ricevuto tante critiche, ma io non mollo», ha sottolineato il procuratore, richiamando in particolare i pericoli legati al bradisismo e alla presenza di costruzioni abusive in prossimità di un vulcano attivo.

Nel suo intervento, Gratteri ha chiamato in causa anche le responsabilità della politica e della società civile, denunciando decenni di mancata programmazione urbanistica e di tolleranza verso l’edilizia illegale.

«Perché cinquanta o trent’anni fa non si è andati davanti ai Comuni a protestare per chiedere il piano regolatore? Perché conveniva a tutti. La politica faceva clientela, i cittadini non pagavano gli oneri di urbanizzazione». Un sistema di convenienze reciproche che, secondo il procuratore, ha favorito una crescita edilizia incontrollata, anche all’interno della zona rossa, dove «non si può sanare» ciò che rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica.

Intanto, sul fronte parlamentare, è stato dichiarato inammissibile l’emendamento di Fratelli d’Italia, presentato dal deputato casertano Gimmy Cangiano, che prevedeva la sospensione per due anni delle demolizioni in Campania.

La partita, tuttavia, non è chiusa. Restano infatti in discussione altre ipotesi: dalla riapertura dei termini del condono edilizio del 2003, mai recepito dalla Regione Campania, alla possibilità di fissare una scadenza entro cui i Comuni dovrebbero pronunciarsi sulle numerose pratiche di condono ancora inevase.

A rendere ancora più controversa la proposta è l’ipotesi sostenuta dalla Lega di introdurre il principio del silenzio-assenso: trascorso il termine previsto senza una risposta dell’amministrazione comunale, la richiesta potrebbe considerarsi accolta, facendo scattare di fatto una sanatoria automatica.

Uno scenario che si scontra frontalmente con la posizione espressa da Gratteri: nessuna regolarizzazione, secondo il procuratore, può prevalere sulla tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.