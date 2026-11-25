A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

Mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Vesuvio dell’Hotel Royal Continental di Napoli, si terrà l’Assemblea generale di Federcardio, un importante appuntamento di confronto sul futuro della sanità privata accreditata in Campania, sulle criticità del sistema sanitario regionale e sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini.

All’incontro sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, direttori generali delle ASL e associazioni di categoria.

In vista dell’appuntamento, abbiamo intervistato il presidente di Federcardio, Leonardo Di Maggio.

Presidente, con quali obiettivi nasce questa Assemblea generale?

L’Assemblea rappresenta un importante momento di confronto sul futuro della sanità campana. Le strutture private accreditate costituiscono una componente essenziale del Servizio sanitario regionale. Il nostro obiettivo è garantire la sostenibilità delle strutture, salvaguardare i livelli occupazionali e assicurare ai cittadini la continuità e la qualità delle prestazioni sanitarie.

Quali sono le principali criticità nei rapporti con la Regione Campania?

Chiediamo una programmazione sanitaria maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione, certezza delle risorse economiche e un confronto permanente con le associazioni di categoria. È fondamentale affrontare la questione delle tariffe e dei tetti di spesa, tenendo conto dell’aumento dei costi e della crescente domanda di prestazioni sanitarie.

All’ordine del giorno figurano possibili azioni legali nei confronti della Regione Campania.

Quali sono le ragioni di questa iniziativa?

Il dialogo istituzionale rimane la nostra strada privilegiata. Tuttavia, in assenza di risposte adeguate, abbiamo il dovere di valutare tutti gli strumenti giuridici disponibili per tutelare le strutture associate e garantire la continuità dei servizi. Le eventuali azioni giudiziarie non rappresentano uno strumento di contrapposizione, ma di tutela dei diritti e della legalità.

Quale contributo può offrire la sanità privata accreditata alla riduzione delle liste d’attesa?

Le strutture accreditate dispongono di professionalità, competenze e tecnologie che possono contribuire significativamente alla riduzione delle liste d’attesa, attraverso un’adeguata programmazione regionale.

Non possiamo accettare che un cittadino sia costretto a rinunciare alle cure perché non dispone delle risorse economiche necessarie per sostenere privatamente il costo delle prestazioni.

La collaborazione tra pubblico e privato accreditato deve essere finalizzata a garantire concretamente il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione.

Nel corso dell’assemblea sarà presentato un protocollo d’intesa con la società Teda. Quali sono gli obiettivi?

L’obiettivo è offrire nuove opportunità alle strutture associate, valorizzando le competenze e individuando soluzioni capaci di rispondere alle esigenze del settore. Durante l’assemblea saranno illustrate le finalità e le modalità operative della collaborazione.

Quali saranno le priorità di Federcardio per il 2027?

Il rafforzamento della rappresentanza istituzionale, la sostenibilità economica delle strutture, l’innovazione tecnologica e il contrasto alle liste d’attesa rappresentano le nostre principali priorità.

Vogliamo contribuire alla costruzione di un sistema sanitario regionale più efficiente, accessibile ed equo, nel quale le strutture accreditate possano esprimere pienamente le proprie potenzialità al servizio della collettività.

Quale messaggio intende rivolgere alle istituzioni regionali?

Chiediamo ascolto, responsabilità e disponibilità al confronto. La sanità privata accreditata non è un concorrente della sanità pubblica, ma una risorsa del Servizio sanitario regionale.

Occorre costruire una programmazione condivisa, superando le contrapposizioni e mettendo al centro le esigenze dei pazienti.