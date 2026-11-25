È scattata l’allerta meteo arancione su Napoli e provincia, valida da oggi fino alle ore 12 di domani. Una situazione di attenzione che sta spingendo numerose amministrazioni comunali a valutare l’adozione di provvedimenti precauzionali per tutelare la sicurezza dei cittadini.

In queste ore, diversi Comuni si stanno preparando a emanare apposite ordinanze oppure stanno valutando le misure da adottare in vista delle condizioni meteorologiche previste.

Tra i provvedimenti al vaglio ci sono la possibile chiusura delle scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri, per limitare i rischi legati al maltempo e garantire la sicurezza della popolazione.

Le decisioni ufficiali sono attese nelle prossime ore e potrebbero arrivare progressivamente dai singoli Comuni della provincia di Napoli.

Al momento, dunque, la tendenza sembra orientata verso l’adozione di misure preventive. Per conoscere con certezza quali strutture resteranno chiuse sarà necessario attendere la pubblicazione delle singole ordinanze sindacali.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili le comunicazioni ufficiali dei Comuni interessati.