L’isola pedonale a Marano si farà anche al corso Umberto, collegato a via Merolla. Dopo alcune proteste da parte degli esercenti, nate in seguito alla comunicazione diffusa dal Comune nella quale era stato omesso il riferimento a questa strada, arriva il chiarimento dei commissari straordinari: anche il corso Umberto sarà interessato dalle iniziative, con l’istituzione dell’isola pedonale e l’organizzazione di eventi.

Una precisazione importante, che chiarisce il programma delle attività previste sul territorio e risponde alle perplessità sollevate da alcuni commercianti, preoccupati per l’assenza della propria strada dalla prima comunicazione ufficiale.

Diversa, invece, la programmazione per corso Europa, dove sono previsti soltanto eventi, senza l’istituzione dell’isola pedonale.

Il calendario delle iniziative coinvolgerà anche altre zone della città. Ulteriori attività sono infatti previste nell’area del Ciaurro, in piazza Libera e a San Castrese.

Il chiarimento dell’amministrazione commissariale punta dunque a fare chiarezza sulla distribuzione degli appuntamenti e sul coinvolgimento delle diverse aree cittadine. Una notizia significativa anche per gli esercenti del corso Umberto, che temevano di essere rimasti esclusi dal programma delle iniziative.