Un segno concreto di sensibilizzazione, impegno civile e vicinanza alle donne vittime di violenza. È stata inaugurata in piazza della Pace, a Marano, la panchina rossa del Centro Antiviolenza, un’iniziativa che rafforza il percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sul territorio.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Marano e Quarto, entrambi appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Sociale, e vede il coinvolgimento della cooperativa sociale Xenia, che gestisce il Centro Antiviolenza.

Alla cerimonia hanno preso parte il viceprefetto Fabio Giombini, commissario straordinario del Comune di Marano, rappresentanti istituzionali del Comune di Quarto, oltre al comandante della compagnia dei carabinieri, Stefano Russo, e al luogotenente dei Salvatore Salvati. Presenti anche il comandante della Polizia Locale, Maria Silvia De Luca, e il vicecomandante Gianluca Ferrillo.

La panchina rossa rappresenta un simbolo ormai riconosciuto nella lotta contro la violenza sulle donne: un invito a non voltarsi dall’altra parte, a rompere il silenzio e a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla tutela dei diritti.

L’iniziativa assume un significato ancora più importante grazie alla collaborazione tra Marano e Quarto, che attraverso il lavoro condiviso nell’ambito sociale puntano a rafforzare i servizi di sostegno e protezione rivolti alle donne. Un impegno che passa anche attraverso la presenza sul territorio di presidi di sensibilizzazione e attraverso il lavoro quotidiano del Centro Antiviolenza gestito dalla cooperativa Xenia.