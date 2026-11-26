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“Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire”.

Così scriveva, poco prima del suicidio, Gianni De Gennaro. Ad anticipare in esclusiva la lettera-testamento che l’ex capo della Polizia ha lasciato “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico” è l’edizione odierna del Corriere della Sera.

“Questo è il mio testamento morale”, è l’incipit del messaggio chiuso in una busta. “Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria – si legge ancora – e non ho mai chiesto nulla per me: domandate a Conte, Amato, Enrico e Gianni Letta. E a Prodi”.

Il ‘testamento morale’ di De Gennaro era in una busta insieme al supporto informatico che i carabinieri stavano cercando nell’ambito delle perquisizioni ordinate dalla Procura di Caltanissetta. “Ho evitato di dare l’hard disk a chi non era in grado di valutarlo” scrive l’ex capo della Polizia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie.













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