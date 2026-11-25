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Dopo approfondito lavoro di concertazione dei Ministri Piantedosi, Calderoli e Casellati, e su proposta degli stessi, il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, a 26 anni dalla sua entrata in vigore.

Tra le principali novità, il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, il ripristino delle giunte provinciali e misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali.

La delega rivede anche la disciplina degli scioglimenti per infiltrazioni mafiose. Il testo prevede, infatti, interventi graduati, con forme di confronto, sostegno e monitoraggio, per accompagnare i Comuni, oltre a criteri più rigorosi per gli enti già sciolti più volte.

Il disegno di legge colma quindi un vuoto di tutela. Se, al termine dell’accesso ispettivo, mancano i presupposti dell’infiltrazione mafiosa per sciogliere il consiglio, ma le criticità emerse nella gestione mettono a rischio in modo grave e imminente il funzionamento dell’ente, la delega prevede la possibilità di intervenire a tutela della collettività, con strumenti di supporto.

In particolare, riprendendo l’esperienza del cd “modello Caivano”, sarà possibile l’affiancamento degli uffici comunali, anche attraverso il distacco di personale, per garantire la continuità dei servizi a cittadini e imprese.

Il provvedimento interviene anche sulla carriera dei segretari comunali, semplifica le procedure di assunzione e aggiorna la disciplina dei controlli contabili e del risanamento finanziario.













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