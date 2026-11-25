Le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti, danni e pesanti disagi alla circolazione in diversi comuni: da Marano al Giuglianese, passando per Sant’Antimo, il litorale domizio-flegreo e l’area flegrea.

Situazione particolarmente critica a Marano, dove l’acqua si è riversata come un fiume lungo le strade, invadendo abitazioni e attività commerciali. Tombini saltati, carreggiate sommerse e traffico in tilt. Una situazione che riaccende le polemiche sulla cronica mancata pulizia delle caditoie e dei corsi d’acqua, con criticità che si ripresentano puntualmente a ogni forte precipitazione. A peggiorare il quadro anche l’enorme quantità d’acqua che scende dalla collina dei Camaldoli e si riversa sulle zone a valle.

Allagamenti anche a Sant’Antimo, mentre pesanti conseguenze del maltempo si registrano nel Giuglianese, sul litorale e nell’area flegrea. Danni evidenti anche a Calvizzano e in altri territori dell’hinterland, con strade allagate e disagi diffusi.

Un territorio messo a dura prova, dove ogni ondata di maltempo riporta in primo piano problemi legati al deflusso delle acque, alla manutenzione delle caditoie e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Case, negozi e strade finiscono sott’acqua. E torna inevitabile una domanda: bisogna aspettare ogni volta che arrivi un’alluvione per ricordarsi della necessità di manutenzione e prevenzione?