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Con il terremoto di magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio, il più forte mai registrata nella caldera, che ha lasciato senza casa migliaia di persone, la situazione dei Campi Flegrei è sotto strettissima sorveglianza. Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha tenuto un’audizione sul nuovo decreto legge sui Campi Flegrei, durante la quale è intervenuta anche Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, che ha chiarito come l’attuale crisi bradisismica, iniziata ormai nel 2005, sia più grave di quella verificatasi negli anni Ottanta. “Il degassamento è un fenomeno importante, è il motore di questa fase bradisismica e aumenta nel tempo, il sito principale è la Solfatara. Quella è una zona pericolosa, più si allontanano le persone dalla zona pericolosa, meglio è” ha dichiarato la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano.

Durante il suo intervento alla Camera dei Deputati, Lucia Pappalardo ha evidenziato anche come l’attuale crisi bradisismica sia caratterizzata da un aumento della sismicità e del livello di innalzamento del suolo. “Le nostre strumentazioni hanno potuto registrare nel corso dell’attuale crisi bradisismica nei Campi Flegrei, un innalzamento della caldera superiore a quanto registrato tra il 1982 e il 1984” ha osservato ancora la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano.

“Nell’arco dell’ultimo ventennio – ha evidenziato ancora Lucia Pappalardo, portando a supporto una serie di immagini condivise con i componenti della commissione – sono stati registrati circa 35.000 terremoti, con un incremento della sismicità negli ultimi anni che ha raggiunto il valore più elevato con la scossa dello scorso 31 luglio, con magnitudo pari a 4,7. A questi dati, va aggiunto che misuriamo un flusso giornaliero pari a mille tonnellate di CO2.













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