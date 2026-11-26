Visite: 42

39 Visite

«Me ne assumo la responsabilità – scrive il primo cittadino – c’è un’allerta meteo arancione, lo so. In passato ho scelto di chiudere e rivendico quelle scelte. Ma non possiamo far diventare normalità perdere ore e giorni di lezione a ogni temporale. Il diritto allo studio va difeso con coraggio, dove si può. Quante volte abbiamo chiuso con il sole alla mattina e i temporali solo di pomeriggio? Io, di fronte alle responsabilità, non mi tiro indietro. Non l’ho fatto quando ho chiuso e non lo faccio oggi che tengo le scuole aperte, dopo una valutazione comunque oggettiva. Domani (oggi, ndr) si va a scuola. Con prudenza, con attenzione, ma si va a scuola. Perché i nostri ragazzi meritano di studiare, non di fermarsi».