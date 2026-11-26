“Non possiamo far diventare normale perdere ore e giorni di lezione a ogni temporale. Dobbiamo imparare a convivere con i cambiamenti climatici, senza fermare la vita di un’intera comunità ogni volta che il cielo si fa scuro». Così il sindaco di Frattaminore (Napoli), Giuseppe Bencivenga, spiega in un post pubblicato sui social la sua decisione di tenere aperte le scuole domani, nonostante l’allerta meteo arancione che ha spinto molti suoi colleghi sindaci a firmare un’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 26 novembre.
«Me ne assumo la responsabilità – scrive il primo cittadino – c’è un’allerta meteo arancione, lo so. In passato ho scelto di chiudere e rivendico quelle scelte. Ma non possiamo far diventare normalità perdere ore e giorni di lezione a ogni temporale. Il diritto allo studio va difeso con coraggio, dove si può. Quante volte abbiamo chiuso con il sole alla mattina e i temporali solo di pomeriggio? Io, di fronte alle responsabilità, non mi tiro indietro. Non l’ho fatto quando ho chiuso e non lo faccio oggi che tengo le scuole aperte, dopo una valutazione comunque oggettiva. Domani (oggi, ndr) si va a scuola. Con prudenza, con attenzione, ma si va a scuola. Perché i nostri ragazzi meritano di studiare, non di fermarsi».