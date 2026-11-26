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«Abbiamo attivato il Centro Operativo comunale, in costante collegamento con la Prefettura di Napoli. Sono operative le squadre della Protezione Civile comunale e l’intero Ufficio tecnico, mentre il Comando di Polizia Municipale è in stato di massima allerta, in stretto raccordo con la Stazione dei Carabinieri per fronteggiare eventuali emergenze. Abbiamo lavorato senza sosta, anche sotto la pioggia battente, per ripulire gran parte della città dai rifiuti, utilizzando i mezzi operativi a disposizione, riuscendo a completare gran parte degli interventi prima dell’intensificarsi del maltempo. La situazione è costantemente monitorata e tutte le strutture comunali sono impegnate per garantire la sicurezza dei cittadini».

Vincenzo Cardellicchio, Commissario straordinario del Comune di Marano













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