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La giudice del tribunale di Roma Monica Ciancio ha condannato tre giudici di pace, in servizio al tribunale Santa Maria Capua Vetere, e quattro avvocati, tutti imputati per le presunte truffe assicurative collegate a falsi incidenti stradali avvenuti nel Casertano.

In particolare, sono stati inflitti 7 anni di reclusione all’avvocato civilista Giuseppe Luongo e alla giudice di pace Maria Gaetana Fulgeri, 6 anni ai giudici di pace Bruno D’Ursio e Rodosindo Martone, 4 anni e 4 mesi agli altri legali Vincenzo Castaldo, Michele Zagaria e Michele Chirico.













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