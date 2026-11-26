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Il centrodestra si avvicina a chiudere la manovra 2027, una legge di bilancio con pochi soldi a disposizione che però sta creando più di un grattacapo ai leader della maggioranza. Ieri Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi si sono riuniti per trovare una quadra sui fascicoli più discussi, e sono arrivati dei passi avanti. Sulle pensioni, ad esempio, dove la rivalutazione piena arriverà fino a cinque volte il minimo (invece di quattro); o sul Superbonus, con la norma sul rimborso in dieci anni che dovrebbe saltare; o ancora sulla sanità, a cui dovrebbero andare 500 milioni di euro in più.

I tempi sono già definiti: tra circa tre settimane, il 18 dicembre, la manovra deve arrivare in Aula alla Camera. È una tabella di marcia che non ammette molto margine d’errore, dato che in questo modo si arriverebbe al via libera definitivo al Senato il 30 dicembre (il termine di legge è fissato il 31). Dal 3 dicembre, la commissione Bilancio inizierà a lavorare sugli emendamenti dei partiti – erano 6.600, oggi diventeranno 700 con la scrematura dei cosiddetti ‘segnalati’, quelli più importanti per le forze politiche. Nel frattempo, il governo prepara un maxi-emendamento per correggere alcune misure, anche dopo le dure proteste delle ultime settimane.

Le nuove regole per il Superbonus e i nuovi fondi per la sanità in Manovra

Sul Superbonus, si conferma l’intenzione del governo di fare marcia indietro. L’esecutivo aveva inserito in legge di bilancio una norma che prevede di ‘diluire’ su dieci anni il pagamento dei crediti del Superbonus che lo Stato avrebbe dovuto erogare nel 2027. Si parla di circa 20 miliardi di euro, che quindi sarebbero diventati due miliardi all’anno per dieci anni, alleggerendo il peso sulle casse pubbliche. A perderci, però, sarebbero state le imprese e (soprattutto) le banche che devono riscuotere quei crediti. Alla fine, sembra che la maggioranza sia effettivamente disposta a fare marcia indietro per evitare lo scontro frontale.













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