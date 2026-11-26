Si chiude una grande operazione di pulizia sul territorio di Marano, con la rimozione degli ultimi maxi cumuli di rifiuti ancora presenti in diverse zone della città. Una vera task force organizzata dai dipendenti di Marano Ambiente, che hanno garantito collaborazione e impegno nonostante la difficile crisi societaria e le problematiche legate agli stipendi.

Un lavoro importante, portato avanti con senso di responsabilità e attaccamento al territorio. E proprio un gruppo di lavoratori tiene a sottolineare un aspetto: «Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per Marano. Siamo maranesi doc e ci tenevamo a restituire decoro alla nostra città, nonostante tutte le difficoltà che stiamo attraversando».

Parole accompagnate da un ringraziamento alla nostra testata – Terranostranews – per gli attestati di stima ricevuti, ma anche da una precisazione che suona come una presa di posizione netta: «Non lo abbiamo fatto certo sull’impulso di qualche politico o politicante del territorio. Il nostro impegno nasce dall’amore per Marano e dal rispetto che abbiamo per i nostri concittadini».

Un messaggio chiaro, dunque, rivolto a chiunque tenti di intestarsi meriti che appartengono ad altri. Che si parli di rifiuti, di pulizia del territorio o di iniziative natalizie, certa gente non ha fatto un bel nulla e nulla rappresenta, se non il lato peggiore della città.