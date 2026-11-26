Condividi

Visite: 79

56 Visite

Le fortissime piogge che si sono abbattute nella serata di ieri hanno nuovamente messo in difficoltà la città di Marano. Strade completamente allagate, tombini e fogne che hanno riversato acqua e liquami in superficie, disagi per i cittadini e, soprattutto, danni alle attività commerciali.

Una situazione che ormai non può più essere considerata un’emergenza occasionale, ma che rappresenta un problema cronico con il quale Marano è costretta a fare i conti da decenni.

Ogni volta che si verificano precipitazioni particolarmente intense, la città si ritrova puntualmente a fare i conti con gli stessi problemi: strade trasformate in fiumi, attività commerciali invase dall’acqua, cittadini in difficoltà e danni economici che ricadono sulle famiglie e sui commercianti.

La domanda è inevitabile: come possiamo mettere definitivamente fine a questa situazione?

Non è accettabile che i cittadini debbano convivere con la paura di ogni temporale e che i commercianti, già alle prese con tante difficoltà, rischino ogni volta di vedere compromessi i sacrifici di una vita.

CHIEDIAMO UN INTERVENTO IMMEDIATO!

È necessario, predisporre un piano straordinario di manutenzione e pulizia delle caditoie e della rete di raccolta delle acque piovane, accompagnato da un programma di interventi strutturali che possa risolvere definitivamente un problema che si trascina da troppi anni.

Il nostro obiettivo è quello di contribuire, con spirito costruttivo e senso di responsabilità, a individuare soluzioni concrete nell’interesse dell’intera comunità.

Marano merita strade sicure, attività commerciali tutelate e una rete fognaria adeguata.

Non possiamo limitarci a intervenire ogni volta che arriva un temporale: occorre programmare, prevenire e agire concretamente per evitare che simili situazioni si ripetano.

Aniello Cecere

Coordinatore Forza Italia Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti