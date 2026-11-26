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È bastata la prima vera poggia autunnale per trasformare le strade di Marano in vere e proprie fiumare a cielo aperto, mandando in tilt la circolazione cittadina. Se è vero che la pioggia è stata fitta, è altrettanto vero che le strade della città sono diventate subito impraticabili, creando disagi significativi.

Vi è un urgente bisogno di procedere alla pulizia delle caditoie per la stagione delle piogge, al fine di non creare seri problemi alla circolazione e ai viandanti.

Michele izzo













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