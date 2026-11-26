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Il maltempo delle ultime ore sta facendo registrare diverse criticità sul territorio di Marano, con situazioni che richiedono l’intervento e il monitoraggio della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico comunale.

Tra le zone interessate figurano via Cupa Castello Scilla, l’area di San Castrese e piazza Garibaldi. Segnalata, come sempre, anche la presenza di fango e detriti lungo alcuni dei principali corsi cittadini e in via Vallesana. I lavori eseguiti un paio di anni fa poco o nulla hanno risolto in tal senso.

Ulteriori criticità si registrano in via del Mare, all’angolo con via Recca, dove la situazione è sotto osservazione.

Gli agenti della Polizia Locale e il personale dell’Ufficio Tecnico comunale sono impegnati nelle attività di verifica e negli interventi necessari per fronteggiare le conseguenze delle precipitazioni.













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