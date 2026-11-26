«Il Daraxonrasib, medicinale contro il tumore al pancreas arriva in somministrazione gratuita nel Lazio, regione governata dal centrodestra. in Campania, nonostante l’incidenza dei tumori al pancreas, Fico che ha preteso anche di essere assessore alla sanità, è a zero non da segnali sul tema. L’ adenocarcinoma duttale del pancreas in Italia ha fatto registrare una incidenza annua in aumento di oltre il 15% nell’ultimo decennio, con più di 14.500 nuove diagnosi l’anno» rileva il Capo dell’Opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano.

«Oltre l’80% dei pazienti scopre la malattia in fase avanzata o metastatica. La mortalità è intorno al 70% entro il primo anno, la sopravvivenza a cinque anni è ferma attorno all’11% e l’aspettativa di vita nella fase metastatica è spesso tra 6 e 11 mesi con le terapie convenzionali. Risultati incoraggianti arrivano nella sperimentazione dell’uso del farmaco daraxonrasib, che ha recentemente ottenuto l’approvazione europea per il trattamento del tumore del pancreas metastatico nei pazienti già sottoposti a precedenti terapie. Alcune regioni italiane già si sono mosse la Campania naviga nelle nebbie del nulla. Abbiamo inoltrato un’interrogazione urgente al presidente Fico per sapere se intende fare qualcosa di rapido e concreto al riguardo, dare speranza a malati che hanno un’unica possibilità» conclude Sangiuliano unitamente al capogruppo di Fdi, Raffaele Maria Pisacane.