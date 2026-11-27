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Figurano anche cavalli di razza tra i beni sequestrati nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato e della Dda di Napoli sul clan Moccia: i due indagati, storici affiliati all’organizzazione malavitosa di Afragola (Napoli), sono accusati di avere agevolato il clan per conto del quale avrebbero gestito, traendone ingenti profitti, il mercato ortofrutticolo di Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli.

Ai due, i fratelli Antonio (per il quale è stato disposto il carcere) e Ido Alcide Franzese, la Polizia di Stato (Sco, Sisco e Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinata dal primo dirigente Mario Grassia) ha notificato un arresto in carcere e un divieto di dimora emesso dal gip su richiesta della Procura antimafia partenopea.

Nel settembre del 1990 Antonio è stato l’obiettivo di un agguato scattato nel bar del mercato ortofrutticolo di Casoria che costò la vita a due innocenti tra cui un bambino: il barista Sergio Esposito e il dodicenne Andrea Esposito, testimoni dell’agguato. I reati, contestati dagli inquirenti nella forma aggravata, sono associazione di tipo mafioso e trasferimento di valori. Oltre ai cavalli di razza, ai due sono stati sequestrati immobili auto, moto e quote di partecipazioni societarie, per diversi milioni di euro.













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