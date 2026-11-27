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a Campania perde circa due ettari di suolo al giorno e si conferma la terza regione italiana per percentuale di superficie artificializzata.

Secondo l’ultimo Rapporto Snpa-Ispra 2026, in Campania risultano artificializzati 144.728 ettari, pari al 10,65% del territorio regionale, una percentuale che colloca la regione al terzo posto in Italia, dopo Lombardia (12,27%) e Veneto (11,87%), ben al di sopra della media nazionale (7,19%).

Nel solo 2025 sono stati consumati ulteriori 740 ettari.

Dati che rendono ancora più significativa la prossima Giornata Mondiale del Suolo, promossa dalla Fao e celebrata ogni anno il 5 dicembre, per la quale la Fondazione MIdA e il Museo del Suolo di Pertosa (Salerno) hanno organizzato una serie di iniziative gratuite di divulgazione e sensibilizzazione. A livello provinciale, la maggiore percentuale di suolo consumato si registra nella città metropolitana di Napoli (35,05%), seguita da Caserta (10,58%), Salerno (8,06%), Benevento (7,45%) e Avellino (7,41%). È invece Salerno la provincia con il maggiore incremento nel 2025, con 270 ettari, seguita da Caserta (181), Napoli (144), Benevento (99) e Avellino (46). Salernitani anche i tre comuni campani più interessati dal fenomeno: Campagna (50,90 ettari), Battipaglia (44,31) ed Eboli (34,39).













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