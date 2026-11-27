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Un disavanzo di circa 42 milioni di euro: è la cifra monstre per i conti del Comune di Caserta, che emerge dalla relazione illustrativa contenuta nello schema di Rendiconto della gestione 2025, approvato con delibera di giunta dalla Commissione Straordinaria che amministra il Comune di Caserta, sciolto dall’aprile 2025 per infiltrazioni camorristiche.

L’ente arriva da due dissesti, con il secondo non concluso, ma la negativa situazione finanziaria non è migliorata, e si rischia il terzo dissesto, quasi un record per una città capoluogo.L’attuale disavanzo di 42 milioni, spiega una nota della Commissione presieduta dalla prefetta Antonella Scolamiero, «è sostanzialmente originato da tre componenti diverse. In primo luogo, c’è una parte, pari a circa 15 milioni di euro, che è riferita alla reiscrizione contabile ex lege delle quote FAL (Fondo Anticipazione Liquidità), ovvero i fondi che il Comune ha ricevuto, negli anni antecedenti alla dichiarazione del dissesto in atto, per sopperire a deficienze di cassa. Altri 15 milioni di euro sono riferiti all’emersione di numerosi debiti fuori bilancio; il terzo elemento viene fuori da un aggiornamento della situazione contabile dell’organismo straordinario di liquidazione, relativamente al dissesto in atto, dalla quale è emersa l’esigenza di accantonare circa 11 milioni di euro di cui circa 5 milioni per proposte transattive non accettate e circa 6 milioni per un differenziale negativo da finanziare». La delibera con lo schema del Rendiconto della gestione 2025 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per il parere previsto dalle legge.













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