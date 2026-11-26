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Lavoro, tre vertenze in campo.

Alla Trasnova di Pomigliano, sono confermati i 53 licenziamenti previsti per il 30 dicembre, lavoratori in apprensione. “Si è concluso con un nulla di fatto l’esame congiunto tra le organizzazioni sindacali e la società Trasnova – dichiarano Mario Di Costanzo, responsabile automotive della Fiom Cgil, e Mauro Cristiani, segretario generale della Fiom Cgil di Napoli che chiedono l’intervento dell’assessore regionale Fulvio Bonavitacola – Siamo di fronte a una situazione paradossale, che colpisce solo ed esclusivamente i lavoratori. Nel corso dell’esame congiunto, la Trasnova ha scaricato tutte le responsabilità sui ritardi della Regione Campania che, ad oggi, non sarebbe nelle condizioni di aprire i bandi per riassorbire i lavoratori nella nuova società che subentrerà”.

Passa al pastificio Liguori, la Barilla di Marcianise. “L’incontro di oggi al ministero delle Imprese e del Made In Italy – fanno sapere il segretario Cgil Napoli e Campania, Raffaele Paudice e la segretaria generale Cgil Caserta, Sonia Oliviero – ha registrato un primo passaggio importante per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Barilla di Marcianise. Abbiamo strappato l’impegno da parte del ministero ad un monitoraggio periodico che accompagni il processo di investimento e di espansione industriale del nuovo soggetto subentrante, il pastificio Liguori. Riteniamo che la scelta di un imprenditore del territorio, con un marchio già riconosciuto, di intraprendere un percorso di espansione, rilevando lo stabilimento di Marcianise vada sostenuta ed apprezzata”.













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