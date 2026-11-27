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Continua lo scontro sull’adeguamento degli stipendi delle toghe e, alla vigilia dell’apertura del 37esimo congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) – che prenderà il via oggi a Napoli alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – la premier Giorgia Meloni conferma che non ci sarà: un invito rifiutato per “non attaccare”, spiega la presidente del Consiglio, perché sulla questione degli adeguamenti delle retribuzioni non intende “tornare indietro”.

“Dispiaciuti della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli”, la replica del presidente dell’Anm Giuseppe Tango. La kermesse dell’Associazione inizierà oggi alle ore 17 al Teatro San Carlo e proseguirà poi sabato e domenica a Castel Capuano: “La giustizia che cambia: la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali”, il titolo scelto.

Un appuntamento che si tiene mesi dopo la battaglia per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia e una lunga scia di scintille e polemiche per alcuni provvedimenti giurisdizionali – tra gli ultimi la scarcerazione di Youssef Siher, l’amministratore della chat ‘Movimento 17 ottobre’ nata dopo la due giorni di guerriglia urbana in centro a Milano – fino al contenzioso sulle retribuzioni delle toghe.













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