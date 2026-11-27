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Spezzare il silenzio, riconoscere i segnali della violenza e restituire alle donne la libertà di scegliere il proprio futuro. È il messaggio emerso dall’incontro “Voci oltre il silenzio, luci oltre l’ombra”, ospitato il 25 novembre dalla filiale metropolitana Inps di Napoli Vomero, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Ad aprire i lavori il direttore della filiale, Furio Vai, che ha portato i saluti istituzionali di Roberto Bafundi, direttore del Coordinamento metropolitano di Napoli. L’iniziativa, organizzata dalla dirigente Viviana Esposito, che ha rimarcato il valore della ricorrenza, è stata moderata da Monica Luri, responsabile dell’Agenzia Inps di Scampia.

A fare da filo conduttore agli interventi la necessità di un cambiamento culturale. «L’amore non è possesso. La protezione non è controllo. La gelosia non autorizza a limitare la libertà dell’altra persona», ha sottolineato Monica Aquino, funzionaria Inps, scrittrice e collaboratrice nei centri antiviolenza, presentando il suo nuovo lavoro “La luce che resta”. Un richiamo alla responsabilità educativa delle famiglie, della scuola e dell’intera società.

Numeri che impongono una riflessione quelli ricordati da Anita Polito, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli: circa 6,4 milioni di donne, secondo i dati Istat citati dal magistrato, hanno dichiarato di aver subito violenza fisica o sessuale. Una realtà che emerge soltanto in parte attraverso le denunce.

Ripercorrendo l’evoluzione della legislazione italiana, Polito ha richiamato l’importanza della tutela delle vittime, della prevenzione e dell’educazione socioaffettiva. «La violenza contro le donne non è più un dato emergenziale, è un dato strutturale che va affrontato con una serie di interventi organici e non dettati dal fatto di cronaca del momento».

Dalla tutela giudiziaria all’esperienza quotidiana dei centri antiviolenza, raccontata da Patrizia Palumbo, presidente dell’associazione “Dream Team – Donne in rete” e coordinatrice del Centro antiviolenza accreditato per le Municipalità 7 e 8 di Napoli. «I centri antiviolenza sono luoghi dove si accoglie», ha spiegato, illustrando percorsi personalizzati che comprendono assistenza legale, sostegno psicologico e orientamento lavorativo, abitativo e sociale, nel pieno rispetto delle scelte delle donne.

Lo sguardo si è poi allargato alle insidie del mondo digitale con l’avvocato penalista cassazionista Clara Niola. «La violenza trova terreno fertile nella cosiddetta povertà educativa e di comunicazione», ha evidenziato, richiamando i principi della Convenzione di Istanbul e la doppia vulnerabilità legata all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Sulle ferite meno visibili della violenza si è soffermato Emilio Di Fusco, psicologo e assistente sociale, evidenziando come diversi fattori di svantaggio possano intrecciarsi e rafforzarsi reciprocamente. Da qui la necessità di superare le risposte standardizzate e costruire percorsi di sostegno che tengano conto delle condizioni materiali e psicologiche di ogni donna.

Presenti le direttrici delle filiali Inps di Nola e Castellammare di Stabia, Rosella Pellegrino e Giuliana Mazzarella, i responsabili delle agenzie di Afragola e Soccavo, Luca Carnevali e Francesco Esposito, oltre a dirigenti e funzionari dell’Istituto.

Tra gli ospiti Concetta Bianco, presidente dell’associazione “Rosa Bianca”, il giornalista anticamorra Mimmo Rubio, il vicequestore aggiunto Nicoletta Dato, dirigente del commissariato di polizia di Chiaiano, il maggiore Sabina Pagnano della polizia locale, il tenente dei carabinieri Lorenzo Agostini e il tenente della guardia di finanza Gabriele Crugnola, oltre a giornalisti de Il Mattino e di Videoinformazioni.

A chiudere l’incontro, tra l’emozione del pubblico, la lettura della poesia “Se domani non torno” di Cristina Torres Cáceres, affidata ai funzionari Inps Silvia Scolarici, Anna Pescapè, Gianluca Natale e Giorgio Russo. Versi che fanno rumore, affidando alla forza delle parole il compito di rompere quel silenzio nel quale troppo spesso si consuma la violenza.













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