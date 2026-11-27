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Il Comitato Valori Collinari: ” Dopo due commissioni nessuna risposta concreta. Si garantisca il plesso unico dal prossimo anno scolastico e si riaprano subito le iscrizioni alla prima classe “.

La petizione online, indirizzata al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, contro lo smembramento della scuola primaria Morelli, in una settimana, ha superato il traguardo delle mille firme. È una risposta netta e compatta del personale docente e delle famiglie dei circa 200 bambini che frequentano la storica scuola comunale di via Stanzione, oltre che dei residenti che si sono uniti alla battaglia per evitare che la scomparsa, dopo 80 anni di attività, dello storico plesso scolastico del Vomero.













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