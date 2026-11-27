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Nuovo sviluppo nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. Veruska D’Angelo, l’assistente sociale di 44 anni che si è occupata del caso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, è stata sospesa dall’esercizio della professione per 70 giorni. Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Abruzzo, al termine del procedimento avviato nei confronti della professionista. Al centro della vicenda, il suo operato nella gestione della situazione familiare e il rapporto, diventato particolarmente teso, con i genitori dei tre bambini allontanati dalla loro abitazione.













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