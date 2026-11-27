Il confronto sulla nuova misura urbanistica inserita nella manovra economica continua ad alimentare il dibattito politico, con posizioni differenti anche all’interno della maggioranza e tra gli amministratori locali. Al centro della discussione c’è la possibilità di intervenire sulle numerose pratiche edilizie rimaste inevase per anni, attraverso una procedura che il governo intende rendere più rapida ed efficace.

A fare chiarezza sulla natura dell’intervento è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha precisato come non si tratti di un provvedimento esteso a qualsiasi abuso edilizio, ma di una sanatoria circoscritta, pensata per affrontare situazioni amministrative rimaste irrisolte. Tra gli obiettivi indicati figurano anche il sostegno economico ai Comuni e il recupero di risorse da destinare alle necessità dei territori, in particolare alle difficoltà legate all’aumento dei costi dei materiali e alla gestione delle opere pubbliche.

Sulla stessa linea si è espresso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che durante l’assemblea nazionale dell’Anci a Verona ha sottolineato il coinvolgimento dei sindaci nella definizione della proposta. Il vicepremier ha presentato l’iniziativa come uno strumento per alleggerire il peso della burocrazia e consentire alle amministrazioni di affrontare problemi che si trascinano da decenni.

Napoli al centro della questione: circa 40mila pratiche ancora ferme

Uno degli esempi più significativi riguarda proprio Napoli, dove negli uffici comunali risultano accumulate circa 40mila pratiche edilizie che attendono una definizione. Una situazione complessa, con fascicoli che in alcuni casi sono rimasti senza soluzione per quasi trent’anni.

Salvini ha confermato di aver discusso della questione direttamente con il sindaco del capoluogo campano, evidenziando la necessità di individuare una soluzione che permetta di ridurre sensibilmente l’arretrato amministrativo.

La proposta dell’esecutivo prevede l’introduzione di procedure più snelle, tra cui il ricorso al principio del silenzio-assenso entro scadenze definite. L’intenzione è permettere ai Comuni di esaminare e chiudere un numero consistente di procedimenti entro il 2027, evitando che le richieste dei cittadini continuino a rimanere bloccate negli uffici pubblici.

Il fenomeno, tuttavia, non riguarda soltanto Napoli. Nella Capitale, secondo le stime richiamate nel dibattito, il numero delle pratiche pendenti sarebbe addirittura quattro volte superiore a quello registrato nel capoluogo campano.

Le risorse ai Comuni e lo scontro sui tempi della burocrazia

Un altro aspetto centrale della misura riguarda le entrate economiche che potrebbero derivare dalla definizione delle vecchie pratiche. Una parte delle somme recuperate resterebbe infatti a disposizione delle amministrazioni locali, che potrebbero utilizzarle per affrontare le emergenze del territorio, a partire dalla questione abitativa e dall’aumento dei canoni di locazione.

Restano però da superare diversi ostacoli. Salvini ha richiamato in particolare le difficoltà legate ai tempi di risposta delle Soprintendenze, spesso chiamate a esprimersi sugli interventi che interessano immobili sottoposti a vincoli paesaggistici. Secondo il ministro, è necessario introdurre scadenze precise e obbligatorie, affinché l’assenza di una risposta non determini ulteriori ritardi.

I sindaci chiedono garanzie: la posizione di Firenze

Non tutti gli amministratori locali condividono, però, l’impostazione proposta dal governo. Tra le voci più critiche c’è quella della sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha manifestato preoccupazione per il possibile utilizzo del silenzio-assenso come strumento per accelerare la conclusione dei procedimenti.

La prima cittadina ha ribadito che la semplificazione amministrativa non deve trasformarsi in una scorciatoia, sottolineando il rischio che responsabilità e conseguenze delle decisioni finiscano per ricadere interamente sui Comuni.

Per Funaro, la priorità resta quella di garantire norme comprensibili, uniformi e applicabili a tutti, senza creare percorsi derogatori che possano generare ulteriori incertezze. La sindaca ha quindi rimandato ogni valutazione definitiva alla pubblicazione del testo ufficiale.

La partita resta dunque aperta. Da una parte il governo punta a sbloccare un enorme patrimonio di procedimenti edilizi rimasti sospesi, con Napoli tra i casi più emblematici; dall’altra, diversi amministratori chiedono maggiori garanzie sulle modalità operative e sulle responsabilità degli enti locali. Sarà il testo definitivo della misura a chiarire se il nuovo meccanismo riuscirà davvero a ridurre gli arretrati senza creare ulteriori problemi amministrativi.