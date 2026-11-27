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Carissimo direttore, in ordine alle segnalazioni che sono apparse in questi giorni su varie testate giornalistiche, circa le condizioni del palazzetto dello sport di Marano di Napoli, vogliamo affrontare i temi che sono stati indicati come criticità e collocarli nella giusta dimensione.

1 Infiltrazione di acqua

Mercoledì 25 novembre è stata diramata nel tardo pomeriggio l’allerta arancione per condizioni meteo estreme ed infatti la nostra città è rimasta letteralmente sommersa per varie ore.

Il volume di acqua venuto giù in pochi minuti ha soverchiato il sistema di captazione delle pluviali. L’acqua infiltrandosi nei mattoni forati che costituiscono le pareti perimetrali della struttura, ha trovato come via di uscita il tetto del corridoio che dà agli spogliatoi.

2 Impianto elettrico – fili scoperti

Il sistema di illuminazione dove si vedono dei fili elettrici, è posto a 5 metri di altezza dal pavimento. Peraltro, le plafoniere quadrate sono state disattivate e quindi non sono in corrente. Dove è stato sostituito il corpo illuminante si possono scorgere dei cavi che comunque sono nella guaina e non espongono parti in tensione.

3 Sistema antincendio

Il sistema antincendio della struttura è attivo e funzionante. L’acqua è in pressione ed al momento è presente una manichetta mentre per l’altra stiamo provvedendo alla sostituzione in quanto scaduta. Il tutto in una struttura in acciaio e mattoni ignifughi che ha un bassissimo rischio incendio. Sono inoltre presenti tre estintori regolarmente manutenuti che hanno registrato l’ultimo intervento di ricarica a giugno 2026. I dispositivi in ferro, che hanno anch’essi una scadenza di validità, sono stati sostituiti e sono validi fino al 2032.

4 Piatti doccia e bagni

L’impianto idraulico del palazzetto è costantemente manutenuto per evitare inutili e costosi sprechi d’acqua. Sono decorosi e sempre in perfette condizioni igieniche. Certo, qualche piatto può presentare una scalfittura della ceramica ma sicuramente nessun buco e nessun pericolo per gli utilizzatori. Anche questo sistema accusa i segni del tempo ma questo non vuol dire che non funziona o che rappresenta un pericolo.

Alla luce di questi fatti mi sembra eccessivo l’allarmismo che ha voluto provocare l’autore o gli autori della segnalazione, denunciando cose non vere e che sono facilmente riscontrabili sul posto. Non vogliamo sollevare polemiche ed invitiamo tutti quelli che hanno a cuore lo sport, la nostra città, l’educazione dei giovani ed il loro futuro a venirci a trovare. Stamattina abbiamo ricevuta una visita ispettiva dei tecnici comunali che hanno potuto constatare le cose che qui affermiamo.

L’APD Vittoria Volley Marano dal 1981 e l’ASD Pallacanestro Marano dal 2006 che costituiscono il soggetto gestore della struttura, hanno a cuore tra gli altri, la sicurezza e la salvaguardia di quella che a noi piace definire “la casa dei ragazzi”. In questa casa abbiamo costruito in questi anni una realtà solidale, dove oltre allo sport i giovani si incontrano, socializzano in un ambiente di accoglienza e serenità-

Teniamo a sottolineare che, nel rispetto delle norme e delle disposizioni tese alla salvaguardia ed alla tutela della salute pubblica, il giorno 26 novembre il Palamarano è rimasto chiuso e non è stata svolta alcuna attività. Al pari delle scuole, dei parchi e di tutte le strutture pubbliche del territorio, come disposto dall’ordinanza sindacale della Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli.

Restiamo a disposizione per tutto quanto si ritiene di interesse.

Comitato sport Palamarano













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