Un’organizzazione criminale radicata nell’Irpinia, ma con ramificazioni internazionali, specializzata nel traffico di cocaina tra la Spagna e la Campania. È il quadro emerso dall’inchiesta che ha portato all’arresto di venti persone, tra cui un broker di 69 anni, ritenuto una figura centrale nella rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.

L’uomo, residente a Monteforte Irpino, avrebbe costruito nel tempo una fitta rete di contatti commerciali in Spagna, individuando prima a Barcellona e successivamente a Madrid i canali attraverso cui acquistare ingenti quantitativi di cocaina. La capitale spagnola sarebbe stata utilizzata come importante punto di stoccaggio per alimentare il mercato italiano.

Da qui la droga raggiungeva la Campania, destinata ai grossisti e alle piazze di spaccio di San Giuseppe Vesuviano, nell’area vesuviana, e Mercogliano, in provincia di Avellino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cocaina sequestrata presentava un principio attivo superiore all’80 per cento, una concentrazione che ne attesterebbe l’elevata purezza. Il prezzo di acquisto si aggirava intorno ai 22mila euro al chilogrammo, ma la successiva distribuzione al dettaglio consentiva di moltiplicare i guadagni.

Per trasportare i carichi venivano utilizzate automobili, all’interno delle quali lo stupefacente veniva nascosto per eludere i controlli. Proprio durante la notte precedente all’operazione è stato arrestato un corriere trovato in possesso di oltre venti chilogrammi di cocaina.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Ferrigno, ha visto impegnati i carabinieri in un’attività investigativa sviluppata tra Italia e Spagna. Gli accertamenti hanno consentito di individuare i centri di stoccaggio e ricostruire i collegamenti tra i fornitori esteri e i distributori attivi sul territorio campano. Quattro presunti fornitori sono finiti in carcere.

A illustrare i dettagli dell’operazione è stato il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, colonnello Angelo Zito, che ha sottolineato il valore della collaborazione investigativa internazionale: un lavoro di squadra che ha permesso di ricostruire l’intera filiera, dai canali di approvvigionamento spagnoli fino alla distribuzione nelle piazze di spaccio irpine e vesuviane.