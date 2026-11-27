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Diciotto posti letto, uno sportello di ascolto e un laboratorio di sartoria etica per aiutare le donne vittime di violenza a ricostruire la propria vita. A San Cipriano d’Aversa un immobile confiscato alla camorra diventa una struttura di accoglienza e protezione. Si chiama “Casa Alice” e sarà inaugurata mercoledì 2 dicembre, alle ore 10, in via Torino. Il centro, realizzato da Agrorinasce in collaborazione con il Comune di San Cipriano d’Aversa, sarà gestito dalla cooperativa sociale EVA Onlus.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Vincenzo Caterino, il prefetto Paola Spena, Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati, il presidente della Commissione speciale Anticamorra della Regione Campania Vincenzo Santangelo, la prefetta di Caserta Lucia Volpe, la procuratrice aggiunta Anna Maria Lucchetta e il procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, entrambi presso il Tribunale di Napoli Nord, il presidente del Tribunale di Napoli Nord Antonio Mungo, la presidente della Corte di Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli e il presidente della FNSI Vittorio di Trapani. Attese anche le autorità istituzionali del territorio e i rappresentanti delle forze di polizia.

Nel corso della mattinata è previsto un monologo dell’attrice Giovanna Sannino, componente del laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila.

La struttura non offrirà soltanto un alloggio sicuro a chi fugge dalla violenza. Accanto agli spazi comuni, ai servizi e all’area lavanderia-stireria, saranno attivati uno sportello di ascolto e servizi amministrativi e di accoglienza. Il laboratorio di sartoria etica permetterà inoltre di realizzare costumi teatrali, gadget, accessori e bomboniere solidali, creando occasioni di formazione e lavoro per le ospiti.

“È motivo di orgoglio per la nostra città che finalmente da un bene confiscato nasca un centro antiviolenza – ha rimarcato il sindaco Vincenzo Catterino – Un’iniziativa che richiama l’attenzione delle istituzioni sulla parte più fragile e martoriata della comunità: le donne vittime di violenza, alle quali vogliamo offrire ascolto e riparo insieme ai loro figli”.

L’immobile, sottratto ad Antonio Del Vecchio, era stato destinato nel 2017 al Comune di San Cipriano d’Aversa per finalità sociali. Il progetto di recupero, curato da Agrorinasce, è stato finanziato con 1 milione e 200mila euro nell’ambito del bando nazionale ex PNRR per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, e ora gestite dal Commissario Straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, Prefetto Paola Spena.

“Un altro importante risultato raggiunto dall’azione di Agrorinasce per la valorizzazione dei beni confiscati – dichiarano all’unisono la Presidente Maria Antonietta Troncone e l’Amministratore Delegato Giovanni Allucci – con una finalità sociale perfettamente rispondente ai fabbisogni del territorio. Continuiamo ad impegnarci nella lotta contro la violenza alle donne con azioni concrete e con l’ausilio e l’impegno di tante istituzioni pubbliche. Un particolare ringraziamento alla cooperativa sociale EVA e al Comune di San Cipriano per il progetto condiviso e alla struttura del Commissariato per la sinergia mostrata nell’attuazione delle opere”.













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