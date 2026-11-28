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Francesca Albanese è arrivata in Costa Rica ieri per ricevere una laurea honoris causa. Il suo viaggio si è fermato al controllo passaporti dell’aeroporto di San José, dove gli agenti dell’immigrazione hanno negato l’ingresso nel Paese alla relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. A spiegare il motivo è stato Omer Badilla, a capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri. “Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici”, ha dichiarato in un video diffuso sui social.

A San José la Albanese era attesa venerdì per la cerimonia organizzata dall’Università del Costa Rica. Dal terminal, la relatrice ha affidato a X la sua prima lettura del respingimento. “Conosci il vero volto dell’impero nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti”, ha scritto. Con i giornalisti del Semanario Universidad, arrivati in aeroporto per incontrarla, ha poi fatto il nome del Paese a cui guardava. “Non credo che il problema sia il Costa Rica. Forse c’entrano gli Stati Uniti, è possibile”. Un’ipotesi per la quale la stessa Albanese non ha indicato alcun riscontro.













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