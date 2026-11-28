«Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza definitiva del Consiglio di Stato va attuata. Io confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma l’attuazione di questa sentenza, visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me, proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, essere magari differita o rateizzata o spalmata» ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine del 37esimo congressio nazionale dell’Anm in corso a Napoli. “Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”, ha aggiunto Nordio.
“No, non è una soluzione. Si parla continuamente di accordi di abbassare la tensione sembra che ogni giorno misuriamo la corrente elettrica. Non è questione di tensione è che ognuno deve fare quello per cui è pagato”. E’ quanto detto dal procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, all’ipotesi comunicata ai cronisti al congresso dell’Anm a Napoli del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito di un aumento spalmato nel tempo degli stipendi dei magistrati.
“Nel settore penale l’indicatore medio dei processi si riduce del 50%, superando il target del 40%. Nel processo civile rispetto al 2019 si è ridotto del 50%: è stato un lavoro straordinario di tutta la magistratura che ci ha consentito di raggiungere e superare i piani del Pnrr. Un lavoro che ci ha consentito di andare a testa alta in Europa a dire che eravamo e siamo i più efficienti, i migliori” dice Nordio, nel suo intervento. “Da parte nostra – spiega il guardasigilli – abbiamo dato e diamo il massimo contributo possibile per il raggiungimento degli obiettivi. Vorrei ricordare – aggiunge Nordio – che per la prima volta nella storia della magistratura repubblicana stiamo per colmare l’organico. Ci sono cinque concorsi, due sono già completati, ed entro pochi mesi avremo l’organico pieno”.