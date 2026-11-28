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Nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato da Termometro Politico. Stando all’ultima rilevazione, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni mantiene la prima posizione, in calo di 0,5 punti al 27,4 per cento. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde 0,4 punti al 20,1 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cede ben 0,7 punti e scende al 12,1 per cento.

Nel centrodestra, Forza Italia resta al 7,3 per cento e la Lega perde un decimo al 5,4 per cento. Noi Moderati stabile all’1,1 per cento.

Nel Campo Largo, Alleanza Verdi e Sinistra è in calo di 0,4 punti al 6,0 per cento, Italia Viva in calo di 0,1 punti al 2,4 per cento e Più Europa all’1,3 per cento.













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