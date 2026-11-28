Condividi

Visite: 165

73 Visite

Gentile direttore, vorrei segnalare una situazione che ritengo poco corretta e che riguarda Corso Europa, più precisamente la zona al confine con Mugnano, poco prima della rotonda.

In questa zona, a quanto pare, molti commercianti non effettuano il grattino per la sosta sulle strisce blu. Io, invece, da cittadino e residente della zona, pago regolarmente il parcheggio, anche solo per soste di breve durata, effettuando grattini da 1, 2 o 3 euro.

Quello che trovo ingiusto è che gli ausiliari del traffico e i vigili passino regolarmente, conoscano le attività commerciali della zona e, nonostante ciò, non intervengano.

Non ritengo giusto che ci siano cittadini che rispettano le regole e pagano regolarmente, anche decine di euro, mentre altri sembrano essere esentati da qualsiasi controllo.

Non è una questione di polemica, ma semplicemente di equità e rispetto nei confronti di chi paga regolarmente.

La ringrazio per l’attenzione e per quanto potrà fare.

Enrico (Marano)

A nostro avviso sarebbe opportuno che il Comune venga incontro sia alle difficoltà dei cittadini residenti sia dei commercianti, attivando – laddove possibile – abbonamenti per residenti ed esercenti. E’ impensabile che, per poter sostare un’auto, magari per motivi di lavoro, si debbano spendere ogni giorno dai 10 ai 12 euro. Bisogna studiare qualcosa di diverso.

Il direttore Fernando Bocchetti













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti