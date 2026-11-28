È morto all’età di 61 anni Alessandro Brunitto, in passato affiliato al clan Polverino. I funerali si sono tenuti questa mattina nella parrocchia di San Castrese, a Marano.

Brunitto aveva conseguito una laurea circa tre anni fa, mentre si trovava detenuto in carcere. Il suo nome era legato alle vicende giudiziarie della cosca maranese. Cognato del pentito Giuseppe Simioli, era considerato un suo referente all’interno del gruppo criminale.

Originario di Lusciano, in provincia di Caserta, era stato arrestato circa dieci anni fa nel comune di origine. Prima di entrare nel clan aveva lavorato come dipendente dell’Aeronautica Militare.