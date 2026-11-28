I militari hanno scoperto che l’impresa di via Arco Felice Vecchio operava senza autorizzazioni comunali e regionali, nonostante precedenti sanzioni. Durante il controllo era pronta a partire un’auto funebre con una salma a bordo. L’autista è stato sanzionato perché il mezzo era privo dei requisiti previsti, mentre locali e veicolo sono stati sequestrati. I familiari del defunto hanno quindi affidato il servizio a un’altra impresa.

Nel corso degli stessi controlli, i carabinieri hanno inoltre denunciato nove persone per la gestione abusiva di una sala da gioco con tornei di poker e premi in denaro. Sequestrati anche il locale e un’attività di autonoleggio esercitata senza autorizzazioni. Infine, a Monterusciello, un uomo è stato fermato con una carta d’identità manomessa durante un controllo in una sala scommesse.